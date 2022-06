उदयपुर: हत्यारे मोहम्मद रियाज ने पहले ही बना ली थी कन्हैया लाल के सिर कलम करने की योजना, अब वायरल हुआ वीडियो

Rajasthan

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली, 30 जून: राजस्थान के उदयपुर में 28 जून को कन्हैया लाल नाम के एक हिन्दू दर्जी की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। हत्य मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद ने की और उसका वीडियो भी उन्होंने बनाया। वीडियो में मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद कह रहे हैं कि पैगंबर के अपमान करने वालों को यही सजा मिलेगी। इन दोनों ने वीडियो में हत्या की बात स्वीकार कर ली है। कन्हैया लाल ने बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के समर्थन में फेसबुक पर पोस्ट डाली थी। अब मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद को लेकर कई चीजें सामने आ रही हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो 'कन्हैया लाल के सिर कलम' करने के 12 दिन पहले की है।

The #Udaipur killer Mohammed Riyaz Akhatari had uploaded a video in advance, asking fellow co-religionists to execute more such murders.

"You do so many murders, why can't you do one murder for rasul?" He says#HangMohammedRiyazAkhatari pic.twitter.com/Jy9i5cJvT1