Tarbandi Yojana: गहलोत सरकार तारबंदी के लिए किसानों को देगी 48 हजार रु का अनुदान

Rajasthan

oi-Ankur Sharma

जयपुर, 29 मई। राजस्थान की गहलोत सरकार ने किसानों के हित के मद्देनजर एक बड़ा फैसला किया है। उसने किसानों की फसलों को आवारा पशुओं और नीलगाय से बचाने के लिए तारबंदी योजना की बात कही है, जिसके लिए राज्य सरकार ने किसानों को 48 हजार रुपए तक का अनुदान देने का भी ऐलान किया है और इसके लिए उसने किसानों से आवेदन भी मांगे हैं।

प्रदेश सरकार ने अपने अधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस बात की घोषणा की है। उसकी ओर से ट्वीट किया है कि 'राज्य सरकार किसानों की फसलों को आवारा पशुओं एवं नीलगाय से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए कांटेदार तथा चैनललिंक तारबंदी के लिए 48 हजार रूपये तक का अनुदान देगी। इसके लिए कृषि विभाग ने काश्तकारों से 30 मई, 2022 से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं।'

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

क्या है तारबंदी

मालूम हो कि किसानों की मदद के लिए शुरू हुई इस योजना के तहत सरकार किसानों को 400 मीटर तक की तारबंदी के लिए सब्सिडी उपलब्ध करवाएगी। किसान मोबाइल या कंप्यूटर के जरिये ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

English summary

Farmers will get a subsidy of 48 thousand rupees for the fencing of fields, applications will be made from May 30. said Gehlot government. here is tweet.