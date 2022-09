Rajasthan Crisis: गहलोत गुट ने रखी तीन शर्त, बोले माकन- 'कांग्रेस में इस तरह से शर्तों पर बात नहीं होती'

Rajasthan

नई दिल्ली, 26 सितंबर। लगातार चुनावी हारों के बाद से हाशिए पर आई कांग्रेस के अंदर एक बार फिर से उथल-पुथल मच गई है, इस बार संकट पैदा हुआ है राजस्थान में, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष पद के नामांकन करने से पहले बड़ा सियासी भूचाल देखने को मिल रहा है। पार्टी के अंदर जबरदस्त गुटबाजी देखने को मिल रही है।अशोक गहलोत के समर्थित 80 विधायकों ने इस्तीफे की पेशकश की है। सूत्रों के मुताबिक ये सभी विधायक सचिन पायलट की सीएम पद को लेकर दावेदारी से नाराज चल रहे हैं।

उधर, पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस मामले को सुलझाने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन को हर एक बागी विधायक से बात करने के निर्देश दिए थे। हालांकि, विधायकों ने दोनों नेताओं के सामने तीन शर्ते रखते हुए मिलने से इनकार कर दिया।

यह प्रथम दृष्टि में अनुशासनहीनता का ही काम

इसी बीच मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस महासचिव अजय माकन ने कहा कि 'कांग्रेस विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री की अनुमति से रखी गई थी। जो विधायक नहीं आए उनसे वन टू वन बात सुनने के लिए हम यहां आए थे। कोई भी बात हो आप हमें कहें। कोई फैसला नहीं हो रहा है। जो आप कहेंगे वो बात हम दिल्ली जाकर कांग्रेस अध्यक्ष को बताएंगे लेकिन पार्टी के विधायकों की बैठक के समानांतर में मंत्री धारीवाल के घर पर बैठक की गई, यह अनुशासनहीनता का ही काम है। कांग्रेस में इस तरह से शर्तों पर बात नहीं होती, हमने साफ किया था विधायकों को कि हम उनकी बात सोनिया गांधी तक पहुंचाएंगे। इसके बाद वे गहलोत से बात करेंगी और फैसला लिया जाएगा।'

सोनिया गांधी को पूरे घटनाक्रम की विस्तृत रिपोर्ट सौंपेंगे: अजय माकन

आपको बता दें कि गहलोत समर्थक विधायकों को अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत मनाने का प्रयास किया लेकिन वो अकेले बात करने को तैयार नहीं हुए। ऐसे में माकन ने कहा कि 'अब दिल्ली जाकर सोनिया गांधी को पूरे घटनाक्रम की विस्तृत रिपोर्ट सौंपेंगे।'

सीएम गहलोत के समर्थन में 102 विधायक हैं

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो शर्ते रखी गई हैं उसके मुताबिक सीएम गहलोत के समर्थन में जो 102 विधायक हैं, उन्हीं में से किसी को सीएम बनाने की बात कही गई है ना कि सचिन पायलट को सीएम न बनाया जाए। फिलहाल राजस्थान में उथल--पुथल जारी है तो वहीं इस पूरे मामले पर भाजपा ने भी तंज कसा है।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कसा तंज

मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 'भारत जोड़ो' में मनोरंजन कम हुआ जो अब राजस्थान में भी शुरू हो गया है, कांग्रेस सिर्फ सत्ता का सुख भोगना चाहती हैं, 'कांग्रेस में न दिशा है न नेता है और ना ही कोई सोच है।'

Rajasthan LIVE: सभी की सुनेंगे बात, दिल्ली जाकर हाईकमान को देंगे अपडेट- माकन

#RajasthanPoliticalCrisis | AICC observer Ajay Maken spoke on the meeting called by MLA Shanti Dhariwal ahead of the Rajasthan CLP meeting - "It is indisciplinary to call a meeting parallelly when an official meeting is already called. We'll see what actions can be taken." pic.twitter.com/LLIlOsVrse