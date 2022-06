Rahul Gandhi ED Row: PM मोदी पर गुस्साए सीएम गहलोत, कहा- 'जनता आपको माफ नहीं करेगी, जो हो रहा वो गलत'

Rajasthan

जयपुर, 14 जून। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने आज लगातार दूसरे दिन भी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की पेशी है। सोमवार को राहुल गांधी से लगातार करीब 9 घंटे पूछताछ चली। इस दौरान कांग्रेस नेताओं का शक्ति प्रदर्शन लगातार जारी है। राहुल गांधी की पेशी को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर हमला बोला है।

उन्होंने कहा कि 'जो कुछ हो रहा है, उसके लिए देश आपको कभी भी माफ नहीं करेगा। आप पर देश की जनता ने भरोसा करके देश का पीएम बनाया है लेकिन आप उनके साथ धोखा कर रहे हैं।ईश्वर ने आपको देश का प्रधानमंत्री बनाने का मौका दिया है। आप देश के पीएम हैं और इसलिए इस पद की गरिमा को बनाए रखें, कानून सबके लिए समान है लेकिन रात 12 बजे तक किसी से सवाल करना क्या उचित है? क्या ये सही है? देश में स्थिति काफी गंभीर हो गई है, इसके लिए देश आपको माफ नहीं करने वाला है।'

'केंद्र सरकार विपक्ष का खात्मा करना चाहती है'

गौरतलब है कि इससे पहले भी गहलोत ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि 'केंद्र सरकार विपक्ष का खात्मा करना चाहती है। सोनिया जी, राहुल जी दोनों ने कहा है कि वो सिद्धातों से समझौता नहीं करेंगे। मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिर मोदी सरकार को विपक्ष से इतने घबराने की क्या जरूरत है? ईडी जैसी एजेंसी का वो दुरुप्रयोग कर रही है, जनता को सब नजर आ रहा है और इसका जवाब उसे जनता को देना ही पड़ेगा।'

English summary

Rahul Gandhi at ED office for Day 2 of questioning. CM Ashok Gehlot angry on PM Modi, said- 'The public will not forgive you, This is Wrong'.