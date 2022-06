राजस्थान के अब हर जिले में होगा मेडिकल कॉलेज, सरकार ने किया ये Tweet

Rajasthan

जयपुर, 07 जून। राजस्थान सरकार ने राज्य की चिकित्सा सुविधाओं के बारे में बड़ी जानकारी दी है। उसने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके बताया है कि राजस्थान में चिकित्सा सुविधाओं को लगातार बेहतर बनाया जा रहा है। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में खुलने जा रहे हैं मेडिकल कॉलेज।

ट्वीट में कहा गया है कि 'प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं को लगातार बेहतर किया जा रहा है। बजट 2022-23 में की गई घोषणाओं का त्वरित एवं प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है।' आपको बता दें कि इससे पहले सरकार ने कहा था कि राज्य की सभी 33 जिलों में सरकारी नर्सिंग कॉलेज होंगे, जिससे राज्य में नर्सिंग में 1100 सीटें बढ़ जाएंगी।

और इसके बाद राजस्थान पूरे देश में पहला राज्य होगा, जहां के हर जिले में सरकारी नर्सिग कॉलेज होंगे। आपको बता दें कि अभी केवल राज्य के 15 जिलों में सरकारी नर्सिंग कॉलेज हैं जिसमें कुल 7620 सीटें हैं, जिनमें अब इजाफा हो जाएगा और यही नहीं सभी कॉलेज जुलाई सत्र से संचालित भी होने लग जाएंगे, राज्य के 13 जिलों में इसके लिए जमीन आवंटित हो गई है, जिस पर निर्माण कार्य शीघ्र शुरू भी हो जाएगा।

राजस्थान में टोटल 4350 मेडिकल सीटें

जहां सरकार ने कॉलेज खोलने का ऐलान किया है वहीं वो मेडिकल शिक्षा नीति के बारे में भी विचार कर रही है। उसका सोचना है कि नीति में बदलाव करने से छात्रों को विदेशों में में पढ़ाई करने नहीं जाना होगा, साथ ही वो मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाने के बारे में भी सोच रही है। गौरतलब है कि इस वक्त राजस्थान में टोटल 4350 मेडिकल सीटें हैं।

