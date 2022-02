गोविंद सिंह डोटासरा बोले-महाराणा प्रताप और अकबर के बीच सत्ता के लिए था संघर्ष, VIDEO

Rajasthan

oi-Vishwanath Saini

नागौर, 18 फरवरी। राजस्थान कांग्रेस के दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर व सभा भवन ​के शिलान्यास के लिए नागौर पहुंचे प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने गुरुवार को नए विवाद को जन्म दे दिया। गोविंद डोटासरा ने महाराणा प्रताप और अकबर के बीच का संघर्ष को सिर्फ सत्ता के लिए बताया।

गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि ये भाजपा वाले स्कूलों के पाठ्यक्रम में बहुत बदलाव किया। विद्या भारती की तर्ज पर पुस्तकें लिखवाई गई, जिसमें महाराणा प्रताप व अकबर के बीच जंग को धार्मिक जंग बता दिया। अरे भाई वो सत्ता का संघर्ष था, इनको हर चश्मे में हिंदू व मुस्लिम​ दिखते हैं।

रीट के सवाल पर डोटासरा ने कहा कि जो भी दोषी है। उसे सजा मिलेगी। कई पकड़े भी गए हैं। चोरों को रोकने के लिए ताले ही लगा सकते हैं, लेकिन पकड़े जाना भी बड़ी बात है।

