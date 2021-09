सीएम चन्नी की कैबिनेट पर राहुल गांधी की है मुहर, 5 प्वाइंट में समझिए कांग्रेस में कैसे हो रहा है बदलाव

Punjab

oi-Anjan Kumar Chaudhary

चंडीगढ़, 26 सितंबर: पंजाब के मुख्यमंत्री का पद संभालने के 6 दिन बाद आज चरणजीत सिंह चन्नी कैबिनेट का विस्तार हो गया। नए मंत्रिमंडल को देखकर जाहिर होता है कि आने वाले दिनों में पंजाब में ही नहीं, बल्कि अन्य राज्यों में भी कांग्रेस कौन सी राह पकड़ने वाली है। पार्टी की ओर सरकार को ऐसा शक्ल देने की कोशिश की गई है, जिससे अगले साल की शुरुआत में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए अभी से आधार तैयार की जा सके। कुछ बात तो पहले से जाहिर है कि पंजाब कांग्रेस में कैप्टन अमरिंदर सिंह के युग का अंत हो चुका है और फिलहाल नवजोत सिंह सिद्ध ही ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं, जिसका कंट्रोल दिल्ली के हाथों में है।

English summary

In Punjab, the Charanjit Singh Channi cabinet has been completely approved by Rahul Gandhi and the party is now shifting to the shoulders of the new generation