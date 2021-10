नवजोत सिंह सिद्धू ने फिर दिखाए तल्ख तेवर, कहा- मैं असल मुद्दों से ध्यान नहीं हटने दूंगा

Punjab

oi-Kapil Tiwari

चंडीगढ़, अक्टूबर 24। लगता है पंजाब कांग्रेस में अभी भी काफी कुछ होना बाकी है। हाल ही में राहुल गांधी ने सिद्धू के साथ एक अहम मीटिंग कर मामला सुलझा लेने का दावा किया था। सिद्धू ने अपना इस्तीफा भी वापस ले लिया था, लेकिन रविवार को फिर से सिद्धू ने अपने तीखे तेवर दिखाए हैं। सिद्धू ने रविवार को ट्वीट कर कहा कि वो अपने असली मुद्दे से कभी नहीं हटेंगे और ना ही उस मुद्दे से अपना ध्यान हटाएंगे।

मैं अपने मुद्दों से ध्यान नहीं हटाऊंगा- सिद्धू

नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट कर कहा है, 'पंजाब को अपने वास्तविक मुद्दों पर लौट आना चाहिए, जो पंजाबी और हमारी आने वाली पीढ़ी की चिंता है। हम उस आर्थिक आपातकाल का सामना कैसे करेंगे जो हमारी तरफ बढ़ रहा है? मैं असली मुद्दों पर डटा रहूंगा और उनसे ध्यान नहीं हटने दूंगा।' आपको बता दें कि सिद्धू का यह बयान ऐसे वक्त आया है, जब पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह एक पाकिस्तानी पत्रकार अरोसा आलम के साथ दोस्ती को लेकर कांग्रेसी नेताओं के निशाने पर है।

Punjab must come back to its real issues that concern every punjabi and our future generations … How will we counter the financial emergency that stares upon us ? I will stick to the real issues and not let them take a backseat ! 1/3