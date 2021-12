लुधियाना जिला कोर्ट ब्लास्ट पर बोले सिद्धू, कहा- अब तक सब ठीक था, ऐसा ही बंगाल में भी हुआ

Punjab

oi-Love Gaur

लुधियाना, 23 दिसंबर: पंजाब के लिए गुरुवार का दिन बहुत ही दहलाने वाला साबित हुआ। दोपहर 12.15 मिनट पर लुधियाना जिला कोर्ट के दूसरे फ्लोर पर जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई और 5 लोगों की गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद सभी घायलों को लुधियाना के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा के बाद अब घायलों की हाल जानने के लिए पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई चीजों को लेकर अपनी आशंका जताई है।

Ludhiana Court Blast: Navjot Singh Sidhu बोले- Punjab को कोई नहीं कर सकता कमजोर | वनइंडिया हिंदी

नवजोत सिंह सिद्धू ने लुधियाना जिला न्यायालय में हुए विस्फोट में घायल लोगों से अस्पताल में जाकर मुलाकात की। वहीं पीड़ितों से मिलने के बाद सिद्धू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीतिक एजेंडे के नाम पर डर फैलाया जा रहा है। यही नकारात्मक राजनीति की पराकाष्ठा है। वोटों के ध्रुवीकरण के लिए निर्दोष लोग मारे जाते हैं।

It's unfortunate that fear is being spread in the name of a political agenda. That's the culmination of negative politics; innocent people get killed for votes' polarization: Punjab Congress chief Navjot Singh Sidhu, after visiting Ludhiana District Court blast victims pic.twitter.com/k76UVtEW9r