पंजाब: विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सीएम चरणजीत चन्नी का बड़ा ऐलान, इतने रुपए सस्ती हुई बिजली

Akarsh Shukla

चंडीगढ, 01 नवंबर। पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने ऐतिहासिक फैसले की घोषणा की। सोमवार को हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में बिजली की कीमतों में 3 रुपए की कटौती की गई है। इस फैसले से पंजाब की जनता को राहत मिली है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा शुरू हो गई है कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह फैसला कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा। गौरतलब है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पहले ही पंजाब में चुनाव जीतने के बाद 200 यूनिट मुफ्त बिजली का ऐलान कर चुके हैं।

पंजाब में बिजली पहले भी चुनावी मुद्दा रहा है, लेकिन इस बार कांग्रेस सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए बिजली के दरो में 3 रुपए प्रति यूनिट की कटौती करने की घोषणा की है। हालांकि कैबिनेट मीटिंग से पहले कयास लगाए जा रहे थे कि पंजाब सरकार दिल्ली की तरह ही राज्य में कुछ यूनिट बिजली मुफ्त दे सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सोमवार को पंजाब में बिजली की कीमतों को लेकर ही कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने की। बैठक में सीएम ने कहा कि सरकार द्वारा किए गए सर्वे में पता चला है कि पंजाब के लोगों को या तो सस्ती बिजली चाहिए या भी 300 यूनिट फ्री दी जाए।

Punjab Cabinet approved PSPCL's proposal to terminate GVK Goindwal Sahib PPA, who was providing electricity at Rs 6-7 per unit. Now, Punjab announced its own 500 MW tender. The rate of electricity will be Rs 2.38 per unit: Punjab CM Charanjit Singh Channi pic.twitter.com/GWiZkQjj2p