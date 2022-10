सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड: भगोड़े गैंगस्टर दीपक टीनू को दिल्ली पुलिस ने अजमेर से पकड़ा

Punjab

oi-Vijay

gangster Deepak Tinu arrested: पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मुख्य आरोपी दीपक टीनू को राजस्थान के अजमेर से बुधवार को गिरफ्तार कर लिया है। टीनू एक अक्टूबर की रात मानसा पुलिस की हिरासत से फरार हो गया था। उसके बाद से ही उसे खोजा जा रहा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अधिकारी एचजीएस धालीवाल ने अभी भगोड़े गैंगस्टर दीपक टीनू की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी दी।

धालीवाल ने कहा कि, लॉरेंस बिश्नोई-गोल्डी बराड़ गिरोह का सदस्य दीपक टीनू मनसा पुलिस हिरासत से फरार हो गया था। उसकी मूसेवाला की हत्या में मुख्‍य भूमिका थी। हमारी टीमों ने विभिन्न राज्यों में कार्रवाई की। अंतत: उसे केकरी, अजमेर से गिरफ्तार किया गया, हमने उसके पास से 5 ग्रेनेड और 2 पिस्तौल बरामद किए हैं।

सूत्रों ने बताया कि पंजाब पुलिस की एजीटीएफ की टीम भी अजमेर में आरोपी की तलाश कर रही थी। हालांकि, दिल्ली पुलिस उसे पहले ट्रेस करने में सफल रही। टीनू 1 अक्टूबर की रात को मानसा पुलिस की हिरासत से फरार हो गया था। मानसा सीआईए प्रभारी प्रीतपाल सिंह को उसके भागने के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। दरअसल, टीनू उन 24 आरोपियों में शामिल है, जिनके नाम मूसेवाला मामले में मानसा पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट में शामिल हैं। उसे 4 जुलाई को दिल्ली से ट्रांजिट रिमांड पर तिहाड़ जेल से पूछताछ के लिए लाया गया था। चार्जशीट के अनुसार, टीनू लॉजिस्टिक सपेार्टट प्रदान करने में शामिल था क्योंकि वह बिश्नोई, जो तिहाड़ जेल में बंद था, को विदेश में छिपे मास्टरमाइंड गोल्डी बरार से मूसवाला की हत्या को अंजाम देने के लिए जुड़ा था।

बिलकिस बानो गैंगरेप के दोषियों की रिहाई पर बोली सरकार-'नियम के तहत छोड़ा', कोर्ट ने कहा- जवाब में स्पष्टता नहीं, अब 29 नवंबर को सुनवाई

Deepak Tinu, member of Lawrence Bishnoi-Goldy Brar gang, escaped from Mansa police custody. He had a role in Moose Wala's murder. Our teams took action in various states. He was arrested from Kekri, Ajmer, we recovered 5 grenades & 2 pistols from him:Spl CP, Delhi Police Spl Cell pic.twitter.com/gJRTtajflE