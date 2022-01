पंजाब: कैप्टन अपने गढ़ को छोड़कर दूसरी सीट से लड़ सकते है चुनाव, जानिए 20 साल से क़ब्ज़ा के बाद क्यों बदलेंगे सीट ?

Punjab

oi-Inzamam Wahidi

चंडीगढ़, 19 जनवरी 2022। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफ़ा देने के साथ ही यह बयान दिया था कि नवजोत सिंह सिद्धू को जीतने नहीं देंगे। उन्होंने कहा था कि आगामी विधानसभा चुनाव में किसी भी हाल में सिद्धू को जीतने नहीं देंगे चाहे वो पंजाब के किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ें। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी उन्हीं बयानों पर अमल करते हुए नज़र आ रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर के इस फ़ैसले से पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। खबर आ रही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला से चुनावी रण में नहीं उतरेंगे। अब वह अमृतसर ईस्ट विधानसभा चुनाव विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। वहीं पटियाला से उनकी पत्नी प्रीनीत कौर या फिर कोई अन्य परिवारिक सदस्य चुनावी मैदान में उतर सकते हैं।



English summary

Captain can leave his stronghold and contest from another seat, know why the seat will change after 20 years of occupation?