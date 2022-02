पटना: शख्स ने दो नाबालिग लड़कियों को तीसरी मंजिल से फेंका, एक की मौत

Patna

oi-Sagar Bhardwaj

पटना, 3 फरवरी। बिहार की राजधानी पटना से एक बेहद ही दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक शख्स ने दो नाबालिग लड़कियों को एक बिल्डिंग की तीसरी मंजिल से फेंक दिया। इस दर्दनाक हादसे में एक लड़की की मौत हो गई जबकि दूसरी लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

यह मामला पटना के बाजार समिति इलाके का है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने इस मामले के विरोध में वहां खड़े कुछ वाहनों में आग लगा दी। स्थानीय पुलिस ने घटना की जानकारी मिलने पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। स्थानीय पार्षद सतीश कुमार ने कहा कि जिस आदमी को गिरफ्तार किया गया है वहां यहां का नहीं है, पता नहीं वह कहां से आया। वहीं, पुलिस ने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है।

Bihar: A minor girl died, another hospitalised after allegedly being thrown off a three-storey building by a man in Bazar Samiti, Patna. Locals set fire to vehicles in protest

Local Councillor Satish Kumar says, "Man arrested, doesn't live here.Don't know where did he come from" pic.twitter.com/EDdlEXzz8k