पाकिस्तान का भी पीछा नहीं छोड़ रहा है जिन्ना का 'जिन्न', 'लापता प्रॉपर्टी' खोजने के लिए सिंध HC ने लिया फैसला

कराची, 17 नवंबर: पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति गरम है, लेकिन पाकिस्तान में भी उनकी वजह से दशकों पुराना विवाद खत्म नहीं हो रहा है। वहां उनकी संपत्ति को लेकर विवाद है और अब सिंध हाई कोर्ट ने उसका पता लगाने के लिए एक सदस्यीय आयोग का गठन किया है। अदालत ने तब यह कदम उठाया है, जब उनकी सामने आ चुकी प्रॉपर्टी भी धीरे-धीरे विलुप्त हो चुकी है। कोर्ट ने कहा है कि वह उनकी और उनकी बहन फातिमा जिन्ना से जुड़ी हर संपत्ति को खोजने के लिए अपनी सारी ताकत लगा देगा। गौरतलब है कि जिन्ना की एक प्रॉपर्टी मुंबई में भी है, जिसे कला और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किए जाने की कोशिश है।

English summary

The Sindh HC of Pakistan has constituted a commission to trace the missing properties of Jinnah and his sister Fatima. This case is 50 years old and a lot of his wealth is almost extinct