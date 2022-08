6.5 लाख गर्भवती महिलाओं का क्या होगा? पहले 73,000 को बचाने की चुनौती, बाढ़ में बर्बाद हो गया पाकिस्तान

Pakistan

oi-Anjan Kumar Chaudhary

इस्लामाबाद, 31 अगस्त: पाकिस्तान में तीन दशक बाद आई रिकॉर्ड तोड़ बाढ़ ने उसे इस कदर बर्बाद कर दिया है कि हालात सुधरने के बाद पूरा जोर भी लगा दिया जाए तो पुनर्निमाण और पुनर्वास में पांच साल लग जाएंगे। आने वाले समय में पाकिस्तान पर बहुत बडे़ खाद्य संकट का खतरा अलग मंडरा रहा है। इसलिए उसने भारत की ओर मुंह ताकना भी शुरू कर दिया है। लेकिन, इस प्राकृतिक त्रासदी ने पाकिस्तानी महिलाओं और लड़कियों की जिंदगी पहाड़ बना दी है। खासकर गर्भवती महिलाओं पर तो जान का संकट मंडराने लगा है और महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ होने वाली हिंसा की वारदातें बढ़ने की भी आशंकाएं पैदा हो चुकी हैं।

English summary

Due to the terrible floods in Pakistan, six and a half lakh pregnant women are in crisis. 73,000 women will give birth to children next month