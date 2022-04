कैसे बेआबरू होकर गए इमरान खान, पाकिस्तानी सियासत का आधी रात वाला पूरा सच जानिए

Pakistan

oi-Anjan Kumar Chaudhary

इस्लामाबाद, 10 अप्रैल: पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक शनिवार को हर हाल में वहां की नेशनल असेंबली में इमरान खान की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हो जानी थी। लेकिन, सत्ताधारी दल ने इसे टालने का कोई तिकड़म नहीं छोड़ा। पाकिस्तान के सर्वोच्च अदालतों को भी लग रहा था कि उसके आदेश की अवमानना करने की कोशिश हो रही है। आलम यह था कि पूरे दिन अदालतों की भी नजरों संसद की कार्यवाही पर टिकी हुई थी, पाकिस्तानी सेना में भी खलबली मची हुई थी, लेकिन इमरान खान बाइज्जत अपनी सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन, आखिरकार आधी रात में अदालत की सक्रियता को भांपकर इमरान के चहेते स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने अपना बोरिया-बिस्तर समेटा और किसी तरह से पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तामील हो गई। पाकिस्तानी सियासत का आधी रात वाला यह पूरा सच जानिए।

English summary

If there is no vote on the no-confidence motion in the Parliament on Saturday night, then the Pakistani Supreme Court had prepared to intervene directly