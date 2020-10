अमन बैंसला को इंसाफ दिलाने के लिए लोगों ने जाम किया DND

Noida

oi-Vinay Saxena

नोएडा। दिल्ली के युवा कारोबारी अमन बैंसला को न्याय दिलाने के लिए लोग सड़क पर उतर आए हैं। गुरुवार को गुर्जर समाज के सैकड़ों लोग डीएनडी टोल प्लाजा पर पहुंच गए और जाम लगा दिया। बता दें, अमन बैंसला ने कुछ दिन पहले ही आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या से पहले उसने आरोप लगाया था कि उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। अमन की मां ने कहा, "मेरे बेटे को एक महिला सहित तीन लोगों ने ब्लैकमेल और प्रताड़ित किया। मैं अपने बेटे के लिए न्याय की मांग करती हूं।" परिजनों का कहना है कि मामले में सही कार्रवाई की जाए और उन्हें न्याय का भरोसा मिले, तभी वो सड़क से हटेंगे।

29 सितंबर को अमन ने की थी आत्महत्या

22 साल के कारोबारी अमन बैंसला ने 29 सितंबर को आत्महत्या कर ली थी। मौत से पहले अमन ने अपनी पूर्व बिजनेस पार्टनर और हरियाणा के एक सिंगर पर धोखा देने और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया था। अमन की मौत के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें न्याय दिलाने के लिए पिछले काफी दिनों से कैंपेन चल रहा है। #JusticeForAmanBainsla नाम से हैशटैग चलाए जा रहे हैं।

#WATCH Locals gathered at Delhi-Noida-Delhi flyway demanding justice for businessman Aman Bainsla who died allegedly by suicide. Victim's mother says, "My son was blackmailed & tortured by three people incl a woman. I demand justice for my son." pic.twitter.com/vxrPq8vvRV