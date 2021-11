तोड़फोड़ ही नहीं, सलमान खुर्शीद के घर पर हुई थी फायरिंग भी, छत और दीवारों में फंसे मिले कारतूस

Nainital

oi-Love Gaur

नैनीताल, 17 नवंबर: पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की हाल ही में आई नई किताब पर बवाल मचा हुआ है। उन्होंने अपनी किताब में मौजूदा वक्त के हिंदुत्व की तुलान आतंकी संगठनों से की थी, जिसके हाद गुस्साएं प्रदर्शनकारियों ने उनके नैनीताल स्थित घर पर पहुंचकर जमकर तोड़फोड़ कर दी थी। घटना सोमवार (15 नवंबर) की है। पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। वहीं अब इस पूरे मामले में डीआईजी कुमाऊं रेंज नीलेश आनंद भरणे के बयान के मुताबिक वहां तोड़फोड़ ही नहीं बल्कि फायरिंग भी गई थी।

कांग्रेस नेता के घर में तोड़फोड़ और आगजनी के मामले में डीआईजी कुमाऊं रेंज नीलेश आनंद भरणे ने एएनआई को बताया कि फोरेंसिक टीम ने 7 खोल और 1 जिंदा कारतूस बरामद किया है, जिनमें से ज्यादातर बंगले के अंदर फायरिंग के कारण थे। वहीं छत और दीवारों में गोलियां मिली हैं, जिससे साफ होता है कि घर में तोड़फोड़ के अलावा फायरिंग भी की गई थी।

Forensic team recovered 7 shells & 1 live cartridge, most of them due to firing inside the bungalow. Bullets have been found embedded in the ceiling and walls:DIG Kumaon Range Nilesh Anand Bharne to ANI on vandalism at Congress' Salman Khurshid's residence in Nainital

