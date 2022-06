महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी

Mumbai

oi-Vivek Singh

मुंबई, 5 जून। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसकी चपेट में अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आ गए हैं। फडणवीस का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। फडणवीस ने इस बारे में खुद ही ट्वीट कर जानकारी दी है।

देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट कर लिखा है "मेरा कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है और होम आइसोलेशन में हूं। डॉक्टरों की सलाह पर दवाएं और उपचार ले रहा हूं। जो भी लोग मेरे संपर्क में आएं हैं उन्हें सलाह है कि वे अपना कोविट टेस्ट करा लें। सभी अपना ख्याल रखें।"

देश में कोरोना का असर एक बार फिर से बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में इसके मामले सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं।शनिवार को राज्य में 1357 नए मामले सामने आए थे। जो 20 फरवरी के बाद 24 घंटे में सबसे ज्यादा है।

महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ते कोरोना केस की संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने रविवार को आदेश जारी कर लोगों से सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहने को कहा है। हालांकि खुले स्थान पर इसमें छूट दी गई है।

I have tested #COVID19 positive and in home isolation.

Taking medication & treatment as per the doctor’s advice.

Those who have come in contact with me are advised to get Covid tests done.

Take care everyone !