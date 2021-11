मुंबई: कांदिवली की हंसा हेरिटेज बिल्डिंग में लगी भीषण आग, 1 की मौत

Mumbai

oi-Love Gaur

मुंबई, 06 नवंबर: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के कांदिवली इलाके में एक बहुमंजिला इमारत के एक फ्लैट में आग लग गई। आग लगने की घटना के बाद पूरी बिल्डिंग में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद दमकल की 7 गाड़ियां मौके पर आग बुझाने के लिए मौजूद हैं। बिल्डिंग में आग लगने की घटना की जानकारी के बाद बीएमसी मेयर किशोरी पेडनेकर भी घटनास्थल पर पहुंचीं।

आग लगने की घटना रात 8 बजे के करीब कांदिवली इलाके के हंसा हेरिटेज बिल्डिंग में हुई है। हादसे को लेकर मिली लेटेस्ट जानकारी के मुताबिक आग लगने से दो लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। अस्पताल लाए गए दो घायलों में से एक को मृत घोषित कर दिया गया है। इधर, आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। दमकल की 7 गाड़ियां बुझाने का प्रयास कर रही है।

Mumbai: Fire fighting operations are underway at Hansa Heritage building, Kandivali where a fire broke out earlier tonight. Mayor Kishori Pednekar is also present at the spot. No injuries reported yet. pic.twitter.com/Ceav9UOAR7