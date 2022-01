Bulli Bai: बुल्ली बाई मामले में पहली गिरफ्तारी, मुंबई पुलिस ने बेंगलुरु से आरोपी को पकड़ा

Mumbai

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली, 3 जनवरी। विवादित बुल्ली बाई ऐप मामले में मुंबई पुलिस ने पहली गिरफ्तारी की है। मुंबई पुलिस ने इस मामले में बेंगलुरु से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल इस गिऱफ्तारी को लेकर पूरी जानकारी नहीं दी जा रही है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पुलिस ने बेंगलुरु के एक 21 साल के इंजीनियरिंग के छात्र को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किया गया छात्र ऐप पर टॉप फाइव फॉलोअर्स में शामिल था।

वहीं इस गिऱफ्तारी को लेकर महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री सतेज पाटिल ने ट्वीट कर जानकारी दी और लिखा कि पुलिस को बुल्ली बाई ऐप के डेवलपर्स के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने लिखा कि इस मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। उन्होंने लिखा कि मामले की जांच चल रही है, इसलिए इस गिरफ्तारी को लेकर वो फिलहाल बहुत कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन सभी पीड़ितों को आश्वासन देते हुए उन्होंने लिखा कि वो अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं और जल्द ही सभी आरोपी कानून के सामने होंगे।

पुलिस ने इस मामले में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ आईपीसी और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और अब मामले में पहली गिरफ्तारी बेंगलुरू से हुई है। पुलिस का कहना है कि आरोपी छात्र एक आपत्तिजनक ट्विटर हैंडल चला रहा था, जिसपर आपत्तिजनक कंटेटं अपलोड किए जा रहे थे।

आपको बता दें कि बीते शनिवार को एक महिला पत्रकार ने बुल्ली बाई ऐप पर अपलोड की गई अपनी तस्वीर को साझा कर ट्वीट किया और इसे दुखद और आपत्तिजनक बताया। जिसके बाद ये मामला आग की तरह फैल गया। इस ऐप पर मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरों की नीलामी की जाती है। मामला सामने आने के बाद सरकार ने इसके आरोपियों को फौरन पकड़ने का निर्देश दे दिया। इस ऐप पर सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ कर उसे नीलानी के लिए अपलोड किया गया था।

Update on #BulliBai case:@MumbaiPolice has got a breakthrough.Though we cannot disclose the details at this moment as it may hamper the ongoing investigation, I would like to assure all the victims that we are proactively chasing the culprits & they will face the law very soon.