मुंबई: BMC ने जारी की सीलिंग की नई गाइडलाइन, 20% से अधिक मिले मरीज तो पूरी बिल्डिंग होगी सील

मुंबई, 04 जनवरी: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई अब कोरोना की तीसरी लहर की चपेट में पूरी तरह से आ चुका है। मुंबई में कोरोना के नए मामलों की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में शहर से 8,082 नए कोविड मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिसके बाद सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 37,274 हो गया है। ऐसे में बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने परिसर सीलिंग के लिए नई गाइडडाइन जारी की है, जिसके अगर बिल्डिंग या इमारत के विंग में फ्लैटों की संख्या के 20 प्रतिशत से अधिक कोरोना के रोगी मिले तो पूरी इमारत या उसके एक हिस्से को सील कर देगी।

मुंबई में ओमिक्रॉन वैरिएंट के साथ-साथ कोविड-19 के मामलों में आई तेजी के बाद बीएमसी ने परिसर को सील करने के लिए नए गाइडलाइन जारी की है। सोमवार को मुंबई नगर निगम की ओर से जारी नए दिशा-निर्देश के मुताबिक अगर इमारत या बिल्डिंग के विंग में फ्लैट्स की संख्या के 20 फीसदी से अधिक कोरोना रोगी मिले तो पूरी इमारत या फिर उसके एक हिस्से को सील करेगी। नई गाइडलाइन मंगलवार से लागू हो जाएगी।

