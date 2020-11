Mirzapur

oi-Vinay Saxena

मिर्जापुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार (22 नवंबर) को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के विंध्याचल क्षेत्र के मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। वर्चुअल शिलान्‍यास कार्यक्रम के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। मिर्जापुर और सोनभद्र के ग्रामीणों को अब मीलों दूर से पानी ढोकर लाने की मशक्‍कत से निजात मिल जाएगी। यहां के 41 लाख से ज्‍यादा ग्रामीणों को 'हर घर नल योजना' की सौगात मिलेगी।

बता दें, केंद्र सरकार की 'हर घर नल योजना' के तहत मिर्जापुर के 1606 गांवों में पाइप के जरिए पेय जल सप्‍लाई की जाएगी। इस योजना से केवल मिर्जापुर के 21 लाख 87 हजार 980 ग्रामीणों को सीधा फायदा होगा। सोनभद्र के 1389 गांवों को 'हर घर नल योजना' से जोड़ने की भी शुरुआत होगी। इन गांवों के 19 लाख 53 हजार 458 परिवार पेय जल सप्‍लाई योजना से जुड़ेंगे।

Prime Minister Narendra Modi will lay the foundation stone of rural drinking water supply projects in Mirzapur and Sonbhadra districts of the Vindhyachal region of Uttar Pradesh on 22nd November, via video conferencing. (File photo) pic.twitter.com/QIPohbROLC