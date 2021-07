सहकारिता मंत्रालय: शरद पवार बोले- केंद्र को विधानसभा द्वारा पारित कानूनों में हस्तक्षेप का अधिकारी नहीं

Maharashtra

oi-Akarsh Shukla

मुबंई, 11 जुलाई। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट में बड़े फेरबदल के बाद नए चेहरों को मंत्रिपद पर बिठाया गया है। इसके साथ ही एक नया को-ऑपेशन (सहकारिता) मंत्रालय का गठन किया गया जिसकी कमान गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में सौंपी गई है। अभी सहकारिता मंत्रालय का कामकाज शुरु भी नहीं हुआ था कि विपक्षी दलों ने इसे राज्यों का मामला मानते हुए संघवाद के खिलाफ बताया है। रविवार को राकांपा प्रमुख शरद पवार ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र से संबंधित कानून महाराष्ट्र विधानसभा में बनाए गए हैं। केंद्र को महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा तैयार किए गए कानूनों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है।

शरद पवार के इस बयान के बाद एक बार फिर से केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय को लेकर विपक्ष में हलचल मच गई है, कई राजनीतिक पार्टियों ने पवार के इस बयान को अपना समर्थन दिया है। पवार ने बारामती के गोविंद बाग स्थित अपने आवास पर मीडिया से बात करते हुए कहा, जो चर्चा हो रही है कि केंद्र सरकार का नया सहकारिता विभाग महाराष्ट्र में सहकारिता आंदोलन को बाधित करेगा, व्यर्थ है। देश के राज्य संविधान के अनुसार, प्रदेश में सहकारी कानून बनाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इसी के आधार पर महाराष्ट्र विधान सभा ने कानून बनाए हैं।

Laws regarding the Cooperation sector are framed in Maharashtra Assembly. The Centre has no right to interfere in the laws drafted by the Maharashtra Legislative Assembly: NCP chief Sharad Pawar (File photo) pic.twitter.com/or3BZku5Yc