Orange Alert Mumbai: भारी बारिश से बेहाल मुंबई, तुलसी झील का पानी Overflow

Maharashtra

oi-Ankur Sharma

मुंबई, 16 जुलाई। भारी बारिश के कारण मुंबई पूरी तरह से बेहाल हो गई है। जगह-जगह पानी भरने से लोगों को आने-जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई में आज भी Orange अलर्ट जारी है तो वहीं दूसरी ओर बृहन्मुंबई नगर निगम को पानी की आपूर्ति करने वाली दो झीलों में से एक तुलसी झील भारी बारिश के कारण उफान पर है। यह मुंबई को प्रतिदिन औसतन 18 मिलियन लीटर (1.8 करोड़ लीटर) पानी की आपूर्ति करती है लेकिन इस वक्त मानसून की बारिश की वजह से ओवरफ्लो हो गई है।

#WATCH | Maharashtra: Dahisar area of Mumbai waterlogged following heavy rainfall in the city this morning. pic.twitter.com/OdA7YAa14l

English summary

Tulsi lake, one of the two lakes that supply water to the Brihanmumbai Municipal Corporation , has started overflowing due to rains. It supplies an average of 18 million liters (1.8 crore liters) of water to Mumbai per day says BMC.