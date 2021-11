नवाब मलिक के गंभीर आरोपों पर अब BJP नेता मोहित कंबोज ने किया पलटवार, कही ये बात

Maharashtra

oi-Akarsh Shukla

मुंबई, 07 नवंबर। महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समीर वानखेड़े और भाजपा नेता मोहित कंबोज पर क्रूज ड्रग्स मामले में कई गंभीर आरोप लगाए। नवाब मलिक ने दावा किया कि वानखेड़े और कंबोज एक-दूसरे के पार्टनर हैं, उनके इशारों पर ही शाहरुख खान के बेटे आर्यन को उठाया गया और फिरौती मांगी गई। इतना ही नहीं उन्होंने दावा किया कि मोहित कंबोज 1100 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल हैं। एनसीपी नेता के इन आरोप पर अब मोहित कंबोज ने पलटवार किया है।

मुंबई में मोहित कंबोज ने नवाब मलिक के आरोपों पर बोलते हुए कहा, मैं पहले भी कह चुका हूं कि एक मंत्री जिसका ड्रग तस्करों से संबंध है, क्रूज पार्टी में शामिल था। आज नवाब मलिक ने पुष्टि की कि असलम शेख के काशिफ खान के साथ संबंध हैं और यह भी कि एनसीपी नेताओं, मंत्रियों के बच्चे ड्रग पेडलर्स के संपर्क में हैं। सुनील पाटिल और नवाब मलिक पिछले 20 सालों से दोस्त हैं। सुनील पाटिल जब ललित होटल में पार्टी करते थे तो नवाब भी वहां जाया करते थे। आज नवाब मलिक ने उसके साथ अपने संबंधों की पुष्टि की है और यह सुनील पाटिल के साथ एनसीपी द्वारा स्थापित एक साजिश है।

I've said earlier that a Minister who has relations with drug peddlers was involved in cruise party. Today Nawab Malik confirmed that Aslam Shaikh has relations with Kashiff Khan & also that children of NCP leaders, ministers are in contact with drug peddlers: Mohit Kamboj, BJP pic.twitter.com/UbwVE6ZxzV