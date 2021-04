महाराष्ट्र में और सख्त लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं, हो रहा है पाबंदियों का पालन: CM उद्धव ठाकरे

Maharashtra

मुंबई, 30 अप्रैल। कोरोना वायरस से जूझ रही महाराष्ट्र की जनता को आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि राज्य में और सख्त लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है, लोग पाबंदियों का पालन कर रहे हैं। बता दें कि कल यानी शनिवार को महाराष्ट्र की स्थापना को 61 साल हो जाएंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि पिछले साल और इस वर्ष लॉकडाउन जैसे हालात की वजह से स्थापना दिवस नहीं मना पाएंगे लेकिन यह हमारे लिए स्वर्ण दिन है। इस मौके पर सीएम ने उद्धव ठाकरे को भी याद किया।

गौरतलब है कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामलों में कमी आती नहीं दिख रही है, शुक्रवार को राज्य में कुल 66159 मामले सामने आए और 771 लोगों की मौत हुई है। वहीं राज्य में कुल सक्रिय मामले 6,70,301 हैं। कोरोना के प्रसार को काबू करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 15 मई तक के लिए प्रतिबंध बढ़ा दिया है लेकिन नियमों को और सख्त करने से इनकार किया है। अपने संबोधन में सीएम उद्धव ने कहा, हमारा अनुमान था कि 10 लाख पॉजिटिव एक्टिव रोगी हो सकते हैं, लेकिन अब यह 7 लाख मामलों पर स्थिर है।

We have been to contain the spread of COVID19 due to restrictions and lockdown. Our estimate was that there might be 10 lakh positive active patients, but now it is 7 lakh cases: Maharashtra CM Uddhav Thackeray pic.twitter.com/Kz8SdS2wmG