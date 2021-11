मुंबई: असदुद्दीन ओवैसी को पुलिस ने नहीं दी रैली की अनुमति, कोरोना सहित गिनाए कई कारण

Maharashtra

मुंबई, 23 नवंबर। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और उनके समर्थक, 27 नवंबर को मुंबई के एमएमआरडीए ग्राउंड में रैली करने की अनुमति नहीं मिलने से नाराज है। इस मुंबई पुलिस ने रैली की इजाजत नहीं देने का कारण कोरोना वायरस महामारी और हाल में हुई हिंसक घटनाओं को बताया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक रैली में असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम आरक्षण समेत कई अन्य मुद्दों के लेकर केंद्र सरकार को घेरने वाले थे, हालांकि पुलिस ने उनकी रैली को लाल झंडी दिखा दिया है।

मुंबई पुलिस ने कहा, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को 27 नवंबर को मुंबई के बीकेसी में रैली करने की अनुमति नहीं दी गई है। कोरोना वायरस, एमएमआरडीए मैदान में सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध और राज्य के कुछ जिलों में हाल ही में हुई हिंसा के मद्देनजर रैली को अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि इस पर अभी पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। गौरतलब है कि आगामा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर असदुद्दीन ओवैसी लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं।

AIMIM chief Asaduddin Owaisi has not been permitted to hold a rally at BKC in Mumbai on 27th November. The permission was not granted in wake of COVID, ban on public gatherings at MMRDA ground and recent violence in some districts of the state: Mumbai Police

