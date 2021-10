रिकॉर्ड: महाराष्ट्र में 3 करोड़ लोगों का हुआ पूर्ण टीकाकरण, देश का पहला राज्य बना

Maharashtra

मुंबई, 26 अक्टूबर। कोरोना वायरस के खिलाफ देशभर में युद्धस्तर पर टीकाकरण अभियान जारी है। 21 अक्टूबर को भारत ने वैक्सीनेशन की संख्या में 100 करोड़ (एक अरब) के जादूई आंकड़े को छुआ था। इसी क्रम में अब महाराष्ट्र ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मंगलवार को महाराष्ट्र 3 करोड़ लोगों का पूर्ण टीकाकरण करने में सफल रहा। इसके साथ ही रिकॉर्ड बनाना वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया है। बता दें कि आबादी के आधार पर सबसे अधिक डोज लगाने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है।

मंगलवार (26 अक्टूबर) को महाराष्ट्र ने 3 कोरोड़ लोगों का पूर्ण टीकाकरण किया, जो कि अब तक कोई भी राज्य नहीं कर पाया है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र देश में सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्य है, पिछले 24 घंटे में यहां 889 नए मामले दर्ज किए गए हैं। गौर करने वाली बात ये है कि नए मामलों की यह संख्या कोरोना की पहली लहर के बाद सबसे कम है। कोरोना के खिलाफ महाराष्ट्र ने अपनी लड़ाई तेज की और वैक्सीन को मंजूरी मिलती है टीकाकरण के युद्ध में कूद गया।

Today, Maharashtra crossed the milestone of 3 cr fully vaccinated citizens, the highest for any state in the country. It's a big feat for our healthcare system. We are also making sure to reach the goal of fully vaccinated households = fully vaccinated Maharashtra!: CMO#COVID19 pic.twitter.com/Jqu2Wznmwj