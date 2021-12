महाराष्ट्र: अब मंत्री बालासाहेब थोराट भी कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट करके दी जानकारी

Maharashtra

oi-Love Gaur

मुंबई, 31 दिसंबर: महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण कितना बढ़ गया है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब खुद वायरल की चपेट में आ रहे हैं। गुरुवार को महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री बालासाहेब थोराट की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं, जिसकी जानकारी खुद मंत्री ने ट्वीट करते हुए दी। उन्होंने लिखा कि मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है।

महाराष्ट्र में गुरुवार को जहां कोरोना का बड़ा विस्फोट देखने को मिला, वहीं दूसरी तरफ खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मंत्री भी इससे संक्रमित हो गए। कैबिनेट मंत्री बालासाहेब थोराट ने अपने ट्वीट में लिखा, "मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। मुझमें कोई लक्षण नहीं हैं, फिर भी डॉक्टर की सलाह पर आगे का इलाज जारी है। मेरे संपर्क में आने वाला हर कोई शख्स आपका कोरोना टेस्ट करा लें।" इसी के साथ उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी फेस मास्क का प्रयोग करें, सावधान रहें।

I have tested positive for #COVID19 . I am asymptomatic and taking treatment on the advice of a doctor.

I appeal to all those you have come in my contact to get themselves tested. I urge everyone to wear a mask and follow all Covid19 protocols.