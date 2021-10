महाराष्ट्र: रियल एस्टेट कारोबारी पर आयकर विभाग का छापा, 100 करोड़ की अघोषित आय का पता लगा

Maharashtra

नासिक, 25 अक्टूबर। महाराष्ट्र के नासिक में आयकर विभाग ने एक रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी कर 100 करोड़ रुपए से अधिक की बेहिसाब आय का पता लगाया। आईटी अधिकारियों ने कारोबारी के पास से 24 करोड़ रुपए से अधिक नकद राशि जब्त की है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी। बताया जा रहा है कि आरोपी रियल एस्टेट कारोबार में भूमि एग्रीगेटर के रूप में काम करता था। छापेमारी को दौरान कई अहम दस्तावेज भी मिले हैं।

आय से अधिक संपत्ति और इनकम टैक्स की चोरी के मामले में इनकम टैक्स विभाग (आईटीडी) कई जगह छापेमारी कर रही है। इसी क्रम में रियल एस्टेट से जुड़े भूमि एग्रीगेटर के पास बेहिसाब संपत्ति का पता चला जिसके बाद आईटी अधिकारियों ने यह कार्रवाई की। आरोपी की पहचान का खुलासा नहीं किया गया है लेकिन उसके पास से करोड़ों रुपए नकद और अघोषित संपत्ति का पता चला है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक आयकर विभाग ने ये छापेमारी 21 अक्टूबर को की थी।

So far, an unaccounted income of more than Rs 100 crores has been detected as a result of the search operation. The evidence gathered are being examined and further investigations are in progress: Union Finance Ministry