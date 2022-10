Maharashtra:शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के नाम पर खुलेंगे 700 स्वास्थ्य केंद्र, BMC चुनाव के लिए बड़ा दांव

Maharashtra

मुंबई, 4 अक्टूबर: महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने राज्य में 700 हेल्थ क्लिनिक खोलने का फैसला किया है। यह हेल्थ क्लिनिक शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के नाम पर खोले जाएंगे। शिवसेना की महत्वपूर्ण दशहरा रैली से एक दिन पहले राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की ओर से की गई यह घोषणा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें यह भी बड़ी बात है कि 700 हेल्थ क्लिनिक में से अकेले 227 मुंबई में ही खोले जाएंगे, जितने कि बीएमसी में सीटें हैं। एक और गौर करने वाली बात ये है कि मुंबई में 50 हेल्थ क्लिनिक गांधी जयंती से ही शुरू भी हो चुकी हैं। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य बजट दोगुना करने की भी घोषणा की है।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक बयान में कहा है कि उनकी सरकार के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी प्राथमिकता है और उसे मजबूत किया जा रहा है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सीएम शिंदे ने कहा है कि उनकी सरकार इसके लिए स्वास्थ्य बजट को दोगुना कर देगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने मंगलवार को कहा है कि उनकी सरकार राज्य में शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे के नाम पर 700 'आपला दवाखाना' बनाने जा रही है। अपने बयान में उन्होंने कहा है, 'आपला दवाखाना पहल का उद्देश्य लोगों को उनके घरों के नजदीक ही स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। राज्य में ऐसे 700 क्लिनिक खोले जाएंगे और अकेले मुंबई में ऐसे 227 केंद्र होंगे, जिनमें से 50 दो अक्टूबर से शुरू हो चुकी हैं।'

शिवसेना की प्रतिष्ठित दशहरा रैले से एक दिन पहले घोषणा

मुंबई में शिवसेना के लिए दशहरा उत्सव बहुत बड़ा कार्यक्रम है और उससे एक दिन पहले मुख्यमंत्री की ओर से पार्टी के संस्थापक के नाम पर इतना बड़ा अभियान शुरू करना खास मायने रखता है। बुधवार को शिवसेना के दोनों गुट दशहरा रैली में अपनी-अपनी राजनीतिक ताकत का भी प्रदर्शन करने वाले हैं। क्योंकि, शिवाजी पार्क में परंपरागत रैली करने की लड़ाई शिंदे गुट हाई कोर्ट में हार चुका है।

बीएमसी सीटों के बराबर मुंबई में खुलेंगी हेल्थ क्लिनिक

यहां यह भी गौर करने वाली बात है कि मुंबई में ठीक उतने ही हेल्थ क्लिनिक खोलने का ऐलान किया गया है, जितनी की बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) में सीटें (227) हैं। शिवसेना के दोनों गुटों-शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच पहला बड़ा चुनावी मुकाबला आने वाले बीएमसी चुनावों में ही होने वाला है, जिसकी सत्ता शिवसेना की सियासत के लिए एक तरह से जीवन का आधार रही है।

हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का ऐलान

इसके इलावा मुख्यमंत्री के मुताबिक राज्य सरकार ने हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का भी फैसला किया है, ताकि ग्रामीण इलाकों के लोगों को बेहतर इलाज मिल सके। उन्होंने कहा कि इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ग्रामीण इलाकों में जिला स्तर पर डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित हो सके। यही नहीं स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप-अस्पतालों और ग्रामीण अस्पतालों को भी वर्गीकृत किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में कैथेराइजेशन लैबोरेटरी भी खोले जाएंगे।

राज्य सरकार के आरोग्य वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक प्रदेश में गैर-आदिवासी क्षेत्रों में 5,000 और आदिवासी क्षेत्रों में 3,000 आरोग्य उपकेंद्र हैं। जबकि, प्राथमिक आरोग्य केंद्रों की संख्या गैर-आदिवासी क्षेत्र में 30,000 और आदिवासी क्षेत्रों में 20,000 है।

