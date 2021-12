महाराष्ट्र सरकार ने देर रात जारी की कोरोना अपडेट गाइडलाइन, जानें नई पाबंदियां

Maharashtra

oi-Love Gaur

मुंबई, 31 दिसंबर: महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को करीब साढ़े पांच हजार नए कोरोना मरीज मिलने के बाद सरकार की चिंता बढ़ गई है। वहीं ओमिक्रॉन के मरीजों का आंकड़ा भी संख्या भी 450 पहुंच गया है। ऐसे में नए साल के जश्न को लेकर मुंबई सहित राज्य में 31 दिसंबर की रात को भी भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। इसी बीच उद्धव सरकार ने देर रात कोरोना गाइडलाइंस का संशोधित आदेश जारी किया है।

जानिए महाराष्ट्र की नई पाबंदियां

महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी नए नियमों के मुताबिक 31 दिसंबर की मध्यरात्रि से राज्य में नई पाबंदियां लागू हो जाएंगी, जिसके तहत बंद हॉल या फिर खुली जगह में शादी समारोह में सिर्फ 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति है। ऐसे ही सभी प्रकार के सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक आयोजनों के लिए भी चाहे वे बंद हॉल में हो या फिर खुले स्थान में ऐसे सभी आयोजनों में 50 लोगों तक शामिल होने की अनुमति है। वहीं अंतिम संस्कार के लिए 20 लोगों की उपस्थिति की अनुमति दी गई।

Government of Maharashtra: In an amended order, not more than 50 persons allowed at weddings, gatherings in both enclosed & open spaces; 20 people allowed at last rites (funerals). While in public places like beaches, open grounds, if deemed appropriate Section 144 may be imposed pic.twitter.com/80Rs4ImlVh