मुंबई, 01 जनवरी। मुंबई के लोगों को महाराष्‍ट्र सीएम ने साल के पहले दिन बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शनिवार को मुंबई में 500 वर्ग फुट मुंबई में 500 वर्ग फुट तक के भूखंड पर बने घरों के लिए संपत्ति कर माफ कर दिया है।यह निर्णय, जिसे मुंबई के लोगों के लिए "नए साल का तोहफा" कहा जा रहा है, 2017 में मुंबई नगर निकाय चुनाव से पहले किए गए एक वादे को पूरा किया है।

अपनी घोषणा के साथ बीएमसी चुनाव का बिगुल बजाते हुए ठाकरे ने कहा कि शिवसेना हमेशा लोगों से किए गए वादों को पूरा करती है। ठाकरे ने ये ऐलान करते हुए कहा "शिवसेना ने 2017 में किए गए अपने कई वादों को पूरा किया है। मुंबईवासियों के लिए, हमने 500 वर्ग फुट तक संपत्ति कर माफ करने का वादा किया था। आज हम उस महत्वपूर्ण वादे को पूरा कर रहे हैं," ठाकरे ने एक आभासी बैठक के माध्यम से निर्णय की घोषणा करते हुए कहा। शनिवार को। उन्होंने राज्य प्रशासन को इस पर तत्काल अमल सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।

बैठक के दौरान बीएमसी आयुक्त आईएस चहल ने कहा कि मुंबई में 500 वर्ग फुट से कम 16,14,000 आवासीय संपत्तियां थीं और इस कदम से बीएमसी को 462 करोड़ रुपये के राजस्व का वार्षिक नुकसान होगा। साथ ही, मुंबई नगर निगम अधिनियम, 1888 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है।

शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव महेश पाठक ने कहा कानून में उचित संशोधन करने के लिए प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। फिर उसी के अनुसार अध्यादेश जारी किया जाएगा। यह (निर्णय) वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 1 अप्रैल, 2022 से लागू होगा।

2017 के चुनावों के बाद, शिवसेना शासित बीएमसी ने 2019 में संपत्ति कर के केवल सामान्य कर घटक को माफ कर दिया था, जिसने पार्टी की बहुत आलोचना की थी।

संपत्ति कर में सामान्य कर, जल कर, सीवरेज कर, शिक्षा उपकर, वृक्ष उपकर और जल लाभ कर सहित आठ घटक शामिल हैं। सामान्य टेक्‍स कुल राशि का लगभग 10 से 30 प्रतिशत होता है। राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पूर्ण छूट की मांग को लेकर विपक्ष ने भी यह मुद्दा उठाया था। शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव महेश पाठक ने आगे कहा मुंबई के लोग केवल करदाता नहीं थे।

महाराष्‍ट्र सीएम उद्धव ठाकरे ने स्‍पाइन की सर्जरी के लगभग दो महीने बाद अपनी पहली सार्वजनिक बैठक की जिसमें उन्‍होंने कहा एक मुंबईकर राज्य के विकास में बहुमूल्य योगदान देता है। लेकिन असली सवाल यह है कि उसे वापस क्या मिलता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मुंबई मेहनतकशों के पसीने से बनी है और यही वजह है कि शिवसेना ने न केवल मुंबईकरों के लिए घोषणापत्र दिया है बल्कि वादे भी किए हैं।

