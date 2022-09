क्या महाराष्ट्र में निपट गई उद्धव की 'शिवसेना' ? ग्राम पंचायत चुनाव में BJP-शिंदे 'सेना' की बड़ी जीत का दावा

Maharashtra

मुंबई, 20 सितंबर: महाराष्ट्र की चुनावी राजनीति में बहुत ही ज्यादा उथल-पुथल के संकेत मिल रहे हैं। रविवार को राज्य के 16 जिलों में 581 ग्राम पंचायतों और सरपंचों के लिए वोट डाले गए थे। उसके जो नतीजे आए हैं, वह पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना के लिए अच्छे नहीं लग रहे हैं। वैसे जीत के दावे-सत्ताधारी गठबंधन और विपक्षी महा विकास अघाड़ी दोनों की ओर से किए जा रहे हैं, लेकिन जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, वह उद्धव के लिए बहुत ही खराब प्रदर्शन कहे जा सकते हैं। हालांकि, विपक्षी एमवीए में शरद पवार की एनसीपी ने कांग्रेस और उद्धव की सेना दोनों को पीछे छोड़ दिया लगता है। लेकिन, बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना की ओर से बड़ी जीत के दावे किए जा रहे हैं।

