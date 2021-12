राहतः Omicron वैरिएंट से संक्रमित पहला मरीज हुआ ठीक, अस्पताल ने 7 दिन तक क्वारंटाइन रहने की दी सलाह

Maharashtra

oi-Prashanth Rai

मुंबई। देश भर में कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन ने लोगों के मन में डर फैला दिया है। इसी बीच राहत की एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां ओमिक्रॉन वैरिएंट का कोरोना मरीज ठीक हो गया है। बता दें कि ओमिक्रॉन वैरिएंट से संक्रमित होने वालों में से ये पहला मरीज है, जिसका कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है। 33 वर्षीय कोरोना संक्रमित मैकेनिकल इंजीनियर अब ठीक हो गया है।

उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 7 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन में रहने की सलाह दी गई है। इस मामले की जानकारी कल्याण डोंबिवली नगर आयुक्त विजय सूर्यवंशी ने दी है। आबादी के लिहाज से दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश भारत में कोरोना महामारी का प्रकोप अभी भी व्याप्त है। यहां विभिन्न राज्यों में रोज 7 हजार से ज्यादा नए कोरोना मरीज मिल रहे हैं, वहीं हजारों ठीक भी हो रहे हैं। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि, पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 9,419 नए मामले सामने आए। जबकि, 8,251 ठीक हुए और 159 मौतें हुईं। इसके अलावा कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 34,666,241 जा पहुंची है।

