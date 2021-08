राणे के बचाव में उतरे फडणवीस, कहा- भारत माता को गाली देने वाले शर्जील पर क्यों नहीं की FIR?

Maharashtra

oi-Kapil Tiwari

मुंबई, अगस्त 24। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बयान को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में जबरदस्त भूचाल आ गया है। मंगलवार को शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने नासिक में बीजेपी दफ्तर पर पथराव कर दिया तो वहीं मुंबई में नारायण राणे के घर के बाहर बीजेपी और शिवसेना के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस बवाल के बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि हम नारायण राणे के बयान का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति और पार्टी के रूप में मैं उनके साथ खड़ा हूं।

'पुलिस जीवी' सरकार है महाराष्ट्र की- देवेंद्र फडणवीस

देवेंद्र फडणवीस ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब शरजील उस्मानी ने भारत माता को गाली दी थी तो उस वक्त राज्य सरकार ने कोई FIR दर्ज नहीं की थी, लेकिन आपने अब नारायणे राणे के खिलाफ कार्रवाई करने में कोई देर नहीं की। बीजेपी और शिवसेना कार्यकर्ताओं के बीच हुई हिंसक झड़प को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने उद्धव ठाकरे सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में हिंसा को प्रायोजित किया जा रहा है, ये सरकार 'पुलिस जीवी' सरकार है, वो कहावत है ना कि "सइयां भये कोतवाल तो डर काहे का"

We don't support Narayan Rane's statement (against Uddhav Thackeray) but I, as an individual & the party stand with him. Sharijil Usmani abused Bharat Mata but no FIR was registered against him but you (state govt) filed FIR against Narayan Rane: BJP leader Devendra Fadnavis pic.twitter.com/aHobvMGdYv