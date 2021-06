BMC चुनाव को लेकर मुंबई की मेयर का बयान, अगर कोरोना कंट्रोल में नहीं रहा तो स्थगित होंगे चुनाव

Maharashtra

oi-Kapil Tiwari

मुंबई, जून 1। कोरोना महामारी को देखते हुए अगले साल होने वाले बीएमसी चुनाव को लेकर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। सस्पेंस यही है कि महाराष्ट्र जिला कोरोना महामारी की दूसरी लहर में सबसे अधिक प्रभावित हुआ है तो ऐसे में अगले साल होने वाले बीएमसी चुनाव आयोजित हो पाएंगे या नहीं। इस बीच मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीएमसी के चुनाव अगले साल जनवरी-फरवरी में होने हैं, ऐसे में उस समय की स्थिति का जायजा लिया जाएगा, अगर कोरोना की स्थिति बढ़ती है तो चुनाव को आगे भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन तैयारी तो करनी ही पड़ेगी।

BMC polls will be conducted next year in January-February if the COVID situation is under control, in case it's not, polls will be postponed: Mumbai Mayor Kishori Pednekar#Maharashtra pic.twitter.com/vWzvqXeLRw