Omicron variant : 'ओमिक्रोन' का एक भी केस मुंबई में अभी तक नहीं, डरे नहीं: मुंबई मेयर

मुंबई, 05 दिसंबर। कोरोना के नए वेरिएंट 'ओमिक्रोन' को लेकर देश में दहशत का माहौल पैदा हो गया है, महाराष्ट्र में भी इसका एक केस पाए जाने के बाद खौफ और बढ़ गया है तो वहीं इस बीच मुंबई मेयर किशोरी पेडनेकर ने मीडिया से बात करते हुए लोगों से अपील की है कि लोगों को डरने की नहीं बल्कि सावधान रहने की जरूरत है। मुंबई शहर में ओमिक्रॉन का कोई मामला नहीं है। Tanzania से आया एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित निकला है लेकिन उसमें 'ओमिक्रोन' है या नहीं इस बारे में जांच जारी है। अभी तक जितने मामले आ रहे हैं, वो सभी रोज वाले कोरोना वाले केस की तरह ही हैं। आपको बता दें कि देश में अब तक ओमिक्रॉन के दो मामले कर्नाटक, एक गुजरात, एक दिल्ली में और एक महाराष्ट्र के ठाणे में पाया गया है।

अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के के 782 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 14 मरीजों की मौत हो गई। राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 66,38,071 और मृतकों की संख्या 1,41,149 हो गई है।

A Tanzania returnee has tested positive for COVID19, his sample has been sent for genome sequencing. He is currently admitted to a hospital. His close contacts are being investigated: Mumbai Mayor Kishori Pednekar on Omicron variant of COVID19 pic.twitter.com/0EdkEH9tw2