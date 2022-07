Madhya Pradesh

सागर, 14 जुलाई। मप्र के राजस्‍व एवं परिवहन मंत्री गोव‍िंद सिंह राजपूत के व‍िधानसभा क्षेत्र सुरखी इलाके का वीड‍ियो वायरल हो रहा है। इसमें एक बुजुर्ग मरीज को अस्‍पताल ले जाने के ल‍िए खाट पर ल‍िटाकर, कंधों पर उठाकर ग्रामीण ले जा रह हैं। नदी क‍िनारे ऊबड-खाबड पगडंडी से खाट उठाकर बमुश्‍क‍िल ले जाना पड रहा है। वीड‍ियो में ग्रामीण खुद आपस में बात करते हुए मंत्री गोव‍िंद राजपूत का नाम लेकर बता रहे हैं कि क्‍या हालात हैं। यह वीड‍ियो खुद ग्रामीणों ने ही बनाकर वायरल क‍िया है।

सागर में सोशल मीडिया पर राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के विधानसभा क्षेत्र सुरखी से एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमे ग्रामीण खाट पर मरीज को ले जाते हुए अपनी समस्या को बताने के लिए खुद ही वीडियो बनाकर वायरल कर रहे हैं। वायरल वीडियो में ग्रामीण बकायदा बदहाल सड़कों पर तंज कसते हुए मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की विधानसभा क्षेत्र के विकास के दावे की बातचीत करते सुनाई दे रहे है। यह वायरल वीडियो सुरखी विधानसभा के बक्सवाहा गांव का बताया जा रहा है।

लंबे समय से सड़क बनाने की मांग उठाई जा रही है

वीडियो में लोग बीमार बुजुर्ग मरीज को खाट पर उठाकर ले जा रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक बक्सवाहा गांव से थोड़ी दूरी पर कुछ परिवार निवास करते हैं। लंबे समय से यहां रह रहे लोग सड़क बनवाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक सड़क नहीं बन पाई है। ग्रामीण मजबूरन ऐसे ही नई सड़क के लिए लम्बे समय से संघर्ष कर रहे हैं। बरसात के दिनों में स्थिति और भी भयावह हो जाती है, यहां एंबुलेंस तो ठीक अन्य कोई वाहन भी नहीं पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह से इमरजेंसी के समय में ग्रामीणों को खाट पर ही मरीज को ले जाना पड़ता है।

