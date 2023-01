Leopard Rescue : सुअर के फंदे में फंसा तेंदुआ बेहोश ही नहीं हो रहा था, चार इंजेक्शन लगाने पड़े

सागर जिले के बंडा में तेंदुए का रेस्क्यू करने पहुंची पन्ना की टीम को काफी मशक्कत करना पड़ी। फंदे में उलझे तेंदुए को बेहोशी का इंजेक्शन देने के बावजूद वह बेहोश नहीं हो रहा था। उसे चार डॉट देने पड़े तब-कहीं वह बेहोश हुआ।

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

शिकारी के फंदे में 14 घंटे तड़पता रहा तेंदुआ,पन्ना से बुलाई थी रेस्क्यू टीम

Leopard Rescue : मप्र के सागर जिले में उत्तर वनमंडल इलाके के भरतपुर बंडा में एक किसान ने सुअरों से फसल को बचाने के लिए फंदा लगाया था, इसमें एक तेंदुआ फंस गया था। गनीमत रही फंदा खिसककर गर्दन के बजाय पेट के हिस्से में फंस गया था। करीब 14 घंटे तक उसके छटपटाने के बाद पन्ना की टीम ने उसका रेस्क्यू किया। टीम में शामिल डॉक्टर्स को उसे बेहोश करने के लिए खासी मशक्कत करना पड़ी। ट्रेंकुलाइज के लिए डॉट इंजेक्शन देने के बाद भी वह बेहोश नहीं हो रहा था, एक के बाद एक चार डॉट शॉट मारकर उसे ओवरडोज देकर बेहोश करना पड़, तब कहीं उसका रेस्क्यू किया जा सका।वन विभाग बंडा परिक्षेत्र सागर के रेंजर आरके दुबे ने बताया कि भरतपुर बीट के पास स्थित विजय लोधी के खेत में तार की फेंसिंग लगी हुई है। सुबह उसने वन विभाग को सूचना दी थी कि फेंसिंग के कंटीले तारों में एक तेंदुआ फंसा हुआ है। तेंदुआ युवा है और आसपास इंसानों के दिखने के कारण काफी गुस्से में गुर्रा रहा था। आरके दुबे व थाना प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को अलग किया और तेंदुए की सुरक्षा के लिए इलाके को खाली कराया था। इधर वन विभाग ने पन्ना टाइगर रिजर्व और नौरादेही अभयारण्य की टीमों को तेंदुए का रेस्क्यू करने के लिए बुलाया था। पन्ना और सागर नौरादेही की रेस्क्यू टीम ने उसका शाम को बेहोश का रेस्क्यू किया। उसे बेहोश करने के लिए एक के बाद एक 4 इंजेक्शन डॉट के माध्यम से देने पड़े थे। तार की फेंसिंग और फंदे में फंसे होने से उसके शरीर पर घाव भी बन गए थे।

नर तेंदुआ था, जो फंदे में फंसा था

भरतपुर में विजय सिंह के खेत से रेस्क्यु किया गया नर तेंदुआ है। उसे टीम ने फंदे से निकालकर उसका इलाज किया और उसे पिंजरे में डालकर बड़े वाहन में पिंजरा सहित रखा था। इस तेंदुए को नौरादेही की टीम को सौंपा गया है, जिसे बाद में नौरादेही अभयारण्य के घने जंगल में छोड़ा गया है।

नंदी के टकराने से मालगाड़ी बेपटरी, डिब्बे के टनों वजनी पहिए टूटकर दूसरे ट्रैक पहुंच गए

बांदरी इलाके में भी तेंदुए के शिकार का प्रयास किया गया था

बता दें कि करीब 15 दिन पहले सागर जिले के बांदरी इलाके के एक गांव में भी फंदा लगाकर तेंदुए का शिकार किया गया था। ग्रामीणों ने उसे देखा तो वन विभाग को सूचना दी थी। इस तेंदुए का भी रेस्क्यु कर नौरादेही के जंगल में छोड़ा गया था।

English summary

Panna's team, which reached Banda in Sagar district to rescue the leopard, had to struggle a lot. Despite giving an injection of unconsciousness to the trapped leopard, he was not fainting. He had to give four dots, then at some point he fainted.