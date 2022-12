बुंदेलखंड के फुटेर चक में अफ्रीकन स्वाइन फीवर की दस्तक, 75 सुअरों की मौत

अफ्रीकन स्वाइन फीवर: टीकमगढ़ के फुटेर चक्र 1 व दो में सुअरों में अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पुष्टि से दहशत, प्रशासन के अनुसार 75 सुअरों की संक्रमण से मौत। संक्रमित सुअरों को मारने के लिए टीम बनाई है।

बुंदेलखंड के टीकमगढ़ इलाके में अफ्रीकन स्वाइन फीवर का संक्रमण पहुंच गया है। यहां बीते दिनों एक-एक कर 75 सुअरों की मौत हो चुकी है। विटरनरी विभाग के अधिकारियों के अनुसार सुअरों में संक्रमण के बाद दो दिन में उनकी मौत हो रही है। विभाग इनके सैंपल लेकर जांच करा रहा है। करीब 17 सुअरों में संक्रमण मिलने के बाद इनको मारने व दफनाने का काम किया जा रहा है।

टीकमगढ़ जिले की बल्देवगढ़ तहसील क फुटेर चक्र-1 व 2 में सुअरों में अफ्रीकन स्वाइन फीवर का संक्रमण फैलने से दहशत फैली हुई है। विटरनरी विभाग, जिला प्रशासन और अन्य संबंधित विभाग यहां कंटोनमेंट एरिया बनाए हैं। पश ुचिकित्सा विभाग की टीम गांवों में डेरा जमाए हुए है। यहां डोर-टू-डोर सर्वे किया जा रहा। इस दौरान चार संक्रमित घूम रहे सुआरों को मारकर जमीन में दफनाया गया है। इस दौरान कैमिकल आदि डालकर संक्रमण नष्ट करने के उपाये किए गए हैं।

जानकारी देने से कतरा रहे ग्रामीण

बल्देवगढ़ एसडीएम सौरभ मिश्रा ने फुटेर चंक्र 1 में पहुंचकर कंटोनेमेंट जोन का निरीक्षण कर मैदानी जानकारी ली। इस दौरान इलाके के पशु पालक अपने जानवरों की जानकारी देने से कतरा रहे थे। सुअर पालक जानकारी छुपाने मे जुटे थे। इस पर एसडीएम ने उनको हिदायत देते हुए कहा कि संक्रमण गंभीर होता है। यदि जानकारी छुपाई गई तो संबंधित पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जितने सुअरों को संक्रमण के चलते मारा जा रहा है, उनका मुआवजा भी दिया जाएगा।

इन इलाकों को सर्विलांस घोषित किया गया है

विभाग से मिली जानकारी अनुसार फुटेर चक 1-2 के अलावा आसपास के 9 किलोमीटर के अंदर आने वाले गांवों को सर्विलांस एरिया घोषित किया गया है। यहां वेटरनी विभाग की टीमें लगातार सर्वे कर रही हैं। इन में खरगापुर, शिवनगर, देवपुर, गुना, मातोल, खरो, पथरगुवां गेती, धर्मपुरा, टीला, बछोड़ा, मन पसार, रमपुरा, भेलसी, पठराई, नोरपारा औरचंद्रपुरा गांव शामिल है।

