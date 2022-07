Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सागर, 13 जुलाई। न‍िकाय चुनाव के दौरान दमोह ज‍िले के हटा में एक मतदान केंद्र पर पुल‍िस अध‍िकारी चुनाव ड्यूटी छोड़ अपनी कार में सो रहा था। औचक न‍िरीक्षण करने पहुंचे एडि‍शनल एसपी ने मतदान केंद्र के बाहर कार देखी तो भड़क गए। पास पहुंचे तो उसमें एसआई सो रहा था, उन्‍होंने उसे बाहर न‍िकाला और जमकर लताड़ा। बाद में कार के टायरों की हवा भी न‍िकलवा दी।

मप्र में न‍िकाय चुनाव के दौरान पुल‍िस अध‍िकारी द्वारा लापरवाही का मामला सामने आया है। जानकारी अनुसार दमोह ज‍िले के हटा स्‍थ‍ित बालाजी वार्ड में मतदान केंद्र पर सुरक्षा व्‍यवस्‍था में तैनात सब इंस्‍पेक्‍टर अशोक कोरी की ड़यूटी लगाई गई थी। एक तो अशोक अपनी न‍िजी कार क्रमांक एपी 34 सीए 5675 मतदान केंद्र के बाहर लगाए थे, ऊपर से ड्यूटी छोडकर कार में सो रहे थे। इसी दौरान एडिशनल एसपी श‍िवकुमार सिंह यहां अचानक से न‍िरीक्षण करने पहुंच गए। पहले तो मतदान केंद्र के बाहर कार देखकर उन्‍होंने आपत्‍त‍ि जताई। जब कार के पास पहुंचे तो पता चला कि उनके व‍िभाग का ही एसआई अशोक कोरी उसमें सो रहा है।

English summary

A police officer was sleeping in his car while leaving election duty at a polling station in Hata in Damoh district during the civic polls. When the Additional SP, who came to do a surprise inspection, saw the car outside the polling station, he got furious. When he reached near, the SI was sleeping in it, they took him out and thrashed him fiercely. Later, the air of the tires of the car was also removed.