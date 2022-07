Madhya Pradesh

सागर, 08 जुलाई। सागर के ज्ञानोदय आद‍िमजात‍ि बालक छात्रावास में शुक्रवार सुबह एक भारी-भरकम अजगर ब‍िल्‍ली के श‍िकार के लालच में घुस गया। उसने ब‍िल्‍ली का श‍िकार भी कर ल‍िया और धीरे-धीरे कर न‍िगल गया। बाद में सांप पकडने वाले अकील बाबा और उनके बेटे असद ने सांप को काबू में क‍िया। करीब 12 फीट के इस अजगर को न‍िगली हुई ब‍िल्‍ली आख‍िरकार न‍िगलना ही पडी। गनीमत रही कि छात्रावास में क‍िसी छात्र को अजगर चोट नहीं पहुंचा पाया।

सागर के बाघराज वार्ड इलाके में स्‍थ‍ि‍त ज्ञानोदय छात्रावास में बडा अजगर घुस गया। अजगर पर जैसे ही बच्‍चों की नजर पडी तो दहशत में आ गए। हॉस्‍टल प्रबंधन ने सांप पकडने वाले अकील बाबा को फोन पर सूचना देकर बुलाया। अकील बाबा अपने बेटे असद खान को लेकर हॉस्‍टल पहुंचे तो पता चला कि अजगर करीब 12 फीट लंबा है और बाथरुम में बैठा है। अकील व असद ने दरवाजा खोलकर करीब 15 म‍िनट की मशक्‍कत के बाद अजगर को बाहर खींच न‍िकाला। भारी-भरकम अजगर ब‍िल्‍ली न‍िकलने के कारण सुस्‍त था, उसने फर्श पर धीरे-धीरे न‍िगली ब‍िल्‍ली को बाहर उगल द‍िया। बाद में अकील अजगर को बोरे में भरकर ले गए।

लाल पहाडी अजगरों का घर, 50 से अध‍िक पकडे

It is impossible to snatch the prey out of the dragon's mouth, but the cat was expelled from the mouth of a dragon in the ocean, the poor python rolling on the ground. He found it difficult to hunt by entering the hostel and had to expel the prey from the stomach.