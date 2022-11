Table Tennis: ओलंपिक में जाने कोलकाता से खुलेंगे दरवाजे, बीना की बेटियां ले रही ट्रेनिंग

Madhya Pradesh

Madhya Pradesh में इंटर स्टेट और राष्ट्रीय स्तर पर टेबिल टेनिस प्रतियोगिताओं में प्रतिभा के जौहर दिखा चुकीं सागर जिले की बेटिंया अब अंतरराष्ट्ररीय गेम्स व ओलंपिक में जा सकेंगी। प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय खेल संस्थान कोलकाता के लिए उनका चयन हुआ है। उनका प्रशिक्षण शुरु हो गया है। बता दें कि बीना की बेटियां आराध्या और माही राजपूत सहित मप्र से कुल तीन बेटियों का चयन इस संस्थान द्वारा किया गया है। दोनों बेटियां 3 से 4 बार नेशनल गेम्स खेल चुकी हैं।

Table Tennis के लिए देश के ख्यात राष्ट्रीय खेल संस्थान कोलकाता में प्रदेश की तीन बेटियों का चयन किया गया है। संस्थान द्वारा जारी फायनल सूची में नाम आने के बाद इन बेटियों ने ज्वानिंग भी ले ली है। इनका प्रशिक्षण भी प्रारंभ हो गया है। उल्लेखनीय है कि संस्थान द्वारा लिए गए टेस्ट में देश भर से आए लगभग 350 प्रतिभागियों में से कुल 35 को चयनित किया गया है। जिसमें मध्यप्रदेश की तीन बेटियां शामिल हैं। इसमें दो बेटियां आराध्या राजपूत और माही राजपूत सागर जिले के बीना की रहने वाली हैं, वहीं भोपाल निवासी पारमी नागदेव का मप्र कोटे से चयन हुआ है।

नेशनल कोच से मिली है टेबिल टेनिस की ट्रेनिंग

सागर टेबल टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह ने बताया कि आराध्या का चयन अंडर.13, माही का अंडर.11 और पारमी का अंडर.15 में चयन हुआ है। तीनों ही बेटियां इसके पहले राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग ले चुकी हैं। बीना निवासी आराध्या और माही को टेबल टेनिस के नेशनल कोच अजय सिंह राजपूत के अलावा स्थानीय स्तर पर चंद्रपाल सिंह और सुखेंद्र चंदेल ने प्रशिक्षण दिया है।

भारतीय खेल प्राधिकरण देश की सबसे बड़ी सरकारी खेल संस्था है। देश के अधिकांश प्रदेशों में राष्ट्रीय खेल संस्थान संचालित हैं, लेकिन टेबल टेनिस की बात करें तो कोलकाता राष्ट्रीय खेल संस्थान का नाम सबसे पहले आता है। इस संस्था ने देश को कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी दिए हैं। बीना की बेटियों का राष्ट्रीय खेल संस्थान में चयन होने पर अब उनके अंतरराष्ट्रीय स्तर और ओलंपिक में जाने के रास्ते खुलेंगे। संस्थान चयनित बच्चों को बेहतर से बेहतर प्रशिक्षण तो देगा ही साथ ही उनके रहने, खाने.पीने, पढ़ाई, खेल सामग्री से लेकर पूरे खर्चे भारत सरकार उठाएगी।

इंटर स्टेट व नेशनल प्रतियोगिताएं खेल चुकी हैं

प्रशिक्षक चंद्रपाल सिंह राजपूत के अनुसार इंटर स्टेट प्रतियोगिता में आराध्या व माही खेल चुकी हैं। जिसमें अंडर.11 में माही राजपूत ने सिल्वर और अंडर.13 में आराध्या राजपूत ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। दोनों बेटियां अब जनवरी में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेंगी। प्रशिक्षक चंद्रपाल सिंह ने बताया कि आराध्या ने छह साल की उम्र में टेबल-टेनिस खेलने की शुरूआत की थी। बीना में सुविधाओं का अभाव होने के बाद भी वह अब तक 4 नेशनल और 10 स्टेट प्रतियोगिताएं खेल चुकी हैं। वहीं 10 साल की माही राजपूत अभी तक 3 नेशनल और 8 स्टेट खेल चुकी हैं।

