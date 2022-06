MP: कांग्रेस के राज में राजस्थान का तालिबानीकरण हो रहा: भूपेंद्र सिंह

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सागर, जून। मप्र के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने राजस्थान के उदयपुर में घटी हत्या की वारदात पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार में तालिबानी और आईएसआईएस की मानसिकता का पोषण हो रहा है।

मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि राजस्थान के कांग्रेसी शासन में तालिबानी और आईएसआईएस की कट्टरपंथी मानसिकता फलफूल रही है। उदयपुर में नुपूर शर्मा का समर्थन करने पर समुदाय विशेष के तत्वों ने जिस नृशंस तरीके से युवक कन्हैयालाल की गला रेत कर हत्या का वीडियो सार्वजनिक किया है, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस के संरक्षण में देश, प्रदेश और समाज सुरक्षित नहीं है। इस वीभत्स घटना के हत्यारों को तत्काल ढूंढकर ऐसी सजा दी जाना चाहिए जो उदाहरण बन जाए।

English summary

Madhya Pradesh's Urban Development and Housing Minister Bhupendra Singh has reacted sharply to the murder incident in Udaipur, Rajasthan, saying that the mindset of Talibani and ISIS is being nurtured in the Congress government of Rajasthan.