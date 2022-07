Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सागर, 06 जुलाई। मप्र के सागर में पुल‍िस ने मतदान केंद्र पर तेज आवाज में बात करने पर कांग्रेस सेवादल के ज‍िलाध्‍यक्ष स‍िंटू कटारे को थाने में बैठा ल‍िया है। उन पर भाजपा पार्षद प्रत्‍याशी को मतदान केंद्र से बाहर करने और तेज आवाज में बात करने के आरोप लगे हैं। कटारे को थाने ले जाने के बाद कांग्रेस नेता और महापौर प्रत्‍याशी प्रत‍िन‍िध‍ि सहित अन्‍य नेता थाने पहुंच गए हैं।

न‍िकाय चुनाव में कांग्रेस की तरफ से संचालक बनाए गए सुरेंद्र सुहाने और प्रदेश पदाध‍िकारी सुरेंद्र चौबे ने बताया कि ज‍िला कांग्रेस सेवादल अध्‍यक्ष सिंटू कटारे को भाजपा के इशारे पर पुल‍िस ने मोतीनगर थाने में बैठा ल‍िया है। उनपर रव‍िशंकर स्‍कूल में बनाए गए पोल‍िंग बूथ पर तेज आवाज में बात करने के आरोप लगाए गए हैं। पुल‍िस का कहना है कि वे जोर जोर से च‍िल्‍लाकर बात कर रहे वहीं भाजपा प्रत्‍याशी को मतदान केंद्र से बाहर करने की श‍िकायत भी उनके ख‍िलाफ है। सिंटू कटारे को थाने ले जाने की श‍िकायत के बाद कांग्रेस नेताओं का थाने में जमावडा लग गया। इनके अलावा राजीव नगर वार्ड से कांग्रेस प्रत्‍याशी के पर‍िवार से दो लडकों को भी थाने ले जाने की सूचना है।

मोहननगर बूथ क्रमांक 177 की ईवीएम खराब

जानकारी अनुसार मोहन नगर वार्ड का मतदान केंद्र डेढ क‍िलोमीटर दूर पं रव‍िशंकर स्‍कूल में बनाया गया है। इस केंद्र पर पोलिंग बूथ क्रमांक 177 व ईवीएम खराब हो गई। इस मामले में न‍िर्वाचन कार्यालय को श‍िकायत की गई थी, बावजूद इसके यहां एक घंटे तक मतदान प्रभाव‍ित रहा।

English summary

In Sagar, MP, the police has taken Congress Seva Dal's District President Sintu Katare to the police station for talking loudly at the polling station. He has been accused of ousting the BJP councilor candidate from the polling station and talking in a loud voice. After taking Katare to the police station, Congress leaders and other leaders including the mayor's candidate have reached the police station.