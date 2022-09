Serial killer: आठ साल पहले घर से भागा था शिवप्रसाद धुर्वे, जब भी आया पैसे मांगे, झगड़ा कर फिर भागा!

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सागर, 3 सितम्बर। सीरियल किलर शिवप्रसाद धुर्वे महज 19 साल की उम्र में फेमस होने के लिए अपराध की काली दुनिया में उतर गया। उसने सागर, भोपाल और पुणे में 5 बेकसूरों की हत्याएं कर डाली। फिल्मी किरदार केजीएफ के राॅकी डाॅन के जैसे बनने की चाहत में वह शिवप्रसाद को दरिंदा बना दिया। केसली में केंकरी गांव में उसका परिवार बेहद गरीबी में गुजर करा है। वह अपने पिता से लड़कर 10 दिन पहले सागर भाग आया था। वह आठ साल पहले ही घर से बाहर चला गया था। शुरु से ही मनमर्जी चलाने का आदी रहा है। उसकी मां को तो गुमान तक नहीं है कि उसके बेटे ने क्या कर डाला है।

Serial Killer: फिल्म KGF के रॉकी की तरह DON बनना चाहता था, अगला टारगेट थी पुलिस

English summary

Serial killer Shivprasad Dhurve plunged into the dark world of crime to rise to fame at the age of just 19. He killed 5 innocent people in Sagar, Bhopal and Pune. The desire to be like Rocky Don, the character of film KGF, made Shivprasad a predator. His family is living in extreme poverty in Kenkari village in Kesali. He had fled to Sagar 10 days back after fighting with his father.