व्यापम घोटाला उजागर करने वाले डॉ. आनंद राय रतलाम से सागर सेंट्रल जेल शिफ्ट

मध्यप्रदेश में व्यापम और पीएमटी घोटाला उजागर करने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट डॉ. आनंद राय रतलाम में एक प्रदर्शन के मामले में सर्किल जेल में बंद हैं। उन्हें सागर की सेंट्रल जेल शिफ्ट कर दिया गया है।

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

Madhya Pradesh में व्यापक फर्जीवाड़े का खुलासा करने वाले व्हिसल ब्लोअर डॉक्टर आनंद राय को सागर सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। रतलाम सर्किल जेल अधीक्षक द्वारा डॉ. राय की पत्नी और अधिवक्ता को इस आशय का पत्र भेजकर लिखित में सूचना दी गई है।

व्हिसल ब्लोअर डॉ. आनंद राय इन दिनों रतलाम में एक जयस के एक आंदोलन के दौरान सांसद व विधायक का घेराव करने के दौरान हुई झड़प व पत्थरबाजी के बाद डॉ. राय सहित पांच लोगों पर मामला दर्ज किया गया था। डॉ. राय को रतलाम सर्किल जेल में रखा गया था। बीते रोज उन्हें सागर सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। इस आशय का एक पत्र रतलाम जेल अधीक्षक द्वारा डॉ. राय की पत्नी गौरी राय व उनके अधिवक्ता को भेजकर सूचित किया गया है। पत्र में कहा गया है कि सागर सेंट्रल जेल में आमद देकर डॉ. राय से मुलाकात कर सकते हैं।

कांग्रेस के पूर्व विधायक ने सेंट्रल जेल भेजने की आलोचना की है

कांग्रेस के पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने डॉ. आनंद राय को सजायाफ्ता गंभीर अपराधियों के साथ रखने व उन्हें सेंट्रल जेल शिफ्ट करने को लेकर आ​पत्ति दर्ज कराई है। उनका कहना है कि सरकार के इशारे पर डॉ. राय को इसलिए परेशान किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने भाजपा सरकार में किया गया व्यापम घोटाला उजागर किया था। विचाराधीन बंदी को गंभीर अपराधियों के साथ रखना कानून के खिलाफ है।

English summary

RTI activist Dr. Anand Rai, who exposed Vyapam and PMT scam in Madhya Pradesh, is lodged in Ratlam Circle Jail in connection with a demonstration in Ratlam. He has been shifted to Sagar Central Jail.