सागर जिले में वन माफिया और शिकारी एक बार फिर सिर उठाने लगे हैं। प्रदेश के सबसे बड़े नौरादेही अभयारण्य में वन अमले पर ​वन माफिया द्वारा हमला करने का मामला सामने आया है। हमले में रेंजर व वनरक्षक घायल हो गए हैंं।

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

MP के जंगलों में वन माफिया सक्रिय हैं। जंगलों से पेड़ों की कटाई, अवैध रुप से लकड़ी परिवहन और वन्य जीवों के शिकार के मामले जब-तब सामने आते रहते हैं। बीते रोज सागर जिले के नौरादेही अभयारण्य के अंदर हथियारबंद वन ​माफिया ने वन अमले पर हमला कर​ दिया। उन्हें पकड़े के प्रयास में एक रेंजर व पांच आरक्षक घायल भी हो गए हैं।जानकारी अनुसार नौरादेही वन्य प्राणी अभ्यारण की सिंगपुर रेंज के खपरा खेड़ा ग्राम में वन अमले पर हथियारबंद वन माफिया ने हमला बोल दिया। जिससे रेंजर समेत पांच वनरक्षक घायल हो गए। आरोपियों की संख्या 5 बताई जा रही है जिसमें से एक आरोपियों की पहचान विभाग द्वारा कर ली गई है। पुलिस थाने में आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया है।

नौरादेही के रेंजर सौरभ जैन ने बताया कि वन अमले के साथ जंगल में गश्त कर रहे थे। सिंगपुर रेंज के खपरा खेड़ा गांव के पास कुछ लोग कुल्हाड़ी, लाठी और हथियार लिए दिखे। अमले को शिकार की आशंका हुई। अमले ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने हमला बोल दिया। हमने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया था, लेकिन वे हमलावर हो गए थे, जिस कारण हमल उनको पकड़ नहीं पाए। इस मामले में पुलिस में भी एफआईआर कराई गई है।

English summary

Forest mafia and hunters have once again started raising their heads in Sagar district. A case of attack on forest staff by forest mafia has come to light in the state's largest Nauradehi sanctuary. Ranger and forest guard were injured in the attack.